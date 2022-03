Honden nemen vandaag nog een laatste duik in de Galderse Meren

BREDA - Vanaf morgen zijn honden niet meer welkom bij de Galderse Meren. De plas is dan tot 1 oktober weer uitsluitend voor recreanten. Hondenbaasjes kunnen vandaag dus nog voor een laatste keer dit voorjaar met hun viervoeter bij de Galderse Meren terecht.

Het is ieder jaar weer een teleurstelling voor veel hondenbaasjes: De maandenlange afsluiting van de Galderse Meren. En dat is niet zo verwonderlijk, want de Galderse Meren is enorm populair als uitlaatplek. Vooral afgelopen maand tijdens de vele zonovergoten dagen was het enorm druk met baasjes en hun viervoeters. Een extra voordeel voor de baasjes is dat de Galderse Meren een hondenlosloop gebied is, en die zijn schaars in de regio. De komende maanden is de plas echter enkel geopend voor recreanten. Wie dan nog met zijn hond gaat wandelen bij de Galderse Meren riskeert een boete.

De afsluiting geldt tijdens het zwemseizoen dat loopt van 1 april tot 1 oktober. Dat betekent dat vandaag de laatste dag is dat honden welkom zijn bij de plas. Veel hondeneigenaren grepen deze week dan ook de kans om nog snel een ronde te wandelen bij de populaire plek.