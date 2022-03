Ook de burgemeester doneert een doos vol spullen tijdens inzamelingsweek voor Oekraïne in Breda

BREDA – Burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank waren dinsdag al vroeg bij Kringloopwarenhuis Vindingrijk om spullen te doneren voor de mensen uit Oekraïne. Tot en met vrijdag 1 april kunnen Bredanaars op vier locaties in de stad terecht om bijvoorbeeld houdbaar voedsel en medische producten in te leveren. De inzamelingsactie is opgezet door Gemeente Breda en Breda Maakt Mij Blij in samenwerking met de Poolse zusterstad van Breda: Wroclaw.

Deze week zamelt Breda op allerlei locaties in Breda spullen in voor Oekraïne. De actie is opgezet in samenwerking met Breda Maakt Mij Blij. “Dankzij onze nauwe samenwerking met de Poolse hulporganisatie Foundation Oekraïne weten we precies waar behoefte aan is. Alleen deze producten worden dan ook ingenomen”, geeft Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij aan. Al jarenlang wordt de sterke stedenband tussen Wroclaw en Breda goed onderhouden. Zo ook met deze inzamelingsactie. “Wij willen graag ons steentje bijdragen voor onze zusterstad”, stelt burgemeester Depla.

Ook verschillende organisaties dragen hun steentje bij aan de inzamelingsactie, zoals onderwijsinstellingen De Rooi Pannen en Curio, Afvalservice Breda en logistiek bedrijf Instabox. “Er zijn in de afgelopen periode al heel wat inzamelingsacties georganiseerd, dus we zijn blij dat er nog steeds voldoende animo is om te helpen”, geeft Thibaud aan.

Inzamelen

De inzamelingsactie startte maandag en loopt tot en met aanstaande vrijdag 1 april. De locaties waar Bredanaars in deze periode terecht kunnen zijn het Kringloopwarenhuis Vindingrijk, Milieustation Breda, Parels Breda en Boerderij Wolfslaar.

Op www.bredamaaktmijblij.nl staat een lijst met daarop de spullen die worden ingezameld. Alleen deze spullen worden ingenomen, want deze zijn het hardst nodig. Het gaat dan onder andere om voedsel in blik, slaapzakken, EHBO dozen, verband, pijnstillers en vouwbedden en stretchers.