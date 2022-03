Lia Sprangers is de kracht achter Gratis Ophalen in Breda

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet. Deze keer is dat Lia Sprangers. Ze is sinds augustus 2013 beheerder van de Facebookgroep Gratis Ophalen in Breda, waar leden spullen voor niks aanbieden. De groep telt bijna twaalfduizend leden.

Het bijhouden van de pagina kost Lia zeker een uur per dag, het hele jaar door. “Het liefst doe ik het beheer helemaal zelf, zodat het op mijn manier gebeurt. Ik hou actief bij wat er geschreven en aangeboden wordt, en ik kijk ook naar hoe mensen met elkaar omgaan. Blijft hun taalgebruik oké, houden ze zich aan afspraken? Ook zorg ik er bijvoorbeeld voor dat opkopers geen lid kunnen worden door profielen van nieuwe leden na te trekken. Soms maak ik me druk als iets alleen voor arme mensen wordt aangeboden. Arm of rijk, het maakt niet uit, iedereen doet mee.”

Momenteel zijn er veel Initiatieven voor Oekraïne. Mensen ondernemen zelf een actie of vragen waar ze spullen kunnen brengen. “Ook voor de watersnood in België vorig jaar is veel bij elkaar gebracht. Je hebt vooraf werkelijk geen idee waar alle spulletjes terecht komen.”

Motivatie

“In 2013 kreeg ik de vraag of ik bij deze Facebookgroep wilde komen als medebeheerder. Al na een week hield de hoofdbeheerder ermee op en deed ik alles alleen. Hergebruik van goederen en producten was ook toen al mijn belangrijkste motivatie. Dat betekent dat spulletjes een tweede kans krijgen, iets dat ook beter is voor het milieu. En de leden helpen elkaar met bruikbare spullen.” Lia is daarnaast ook geïnteresseerd in mensen. “Als twee groepsleden samen een probleem hebben, vind ik het boeiend om dat op te lossen. Het is wel belangrijk om grenzen te stellen. In het begin kreeg ik van alles naar mijn hoofd geslingerd en ik ben ook één keer bedreigd. Nu ben ik duidelijker en sta ik minder toe. Ik heb acht basisregels opgesteld voor de groep. Leden weten nu waaraan ze zich moeten houden; sindsdien is het rustiger geworden.”

Anoniem

Achter een laptop op Facebook van alles regelen is over het algemeen vrij anoniem. “Gelukkig kan ik soms uit de internetwereld stappen en mensen in real life ontmoeten, zeker als ik ze al wat langer ken. Dat contact met mensen vind ik leuk. Om hun verhalen te horen, die soms oppervlakkig, maar ook emotioneel kunnen zijn. Een enkele hoor ik een schrijnend verhaal, zoals van iemand die door een scheiding alles was kwijtgeraakt. Via de groep heeft die persoon van allerlei dingen weer bij elkaar kunnen verzamelen.

Een andere keer verloopt het via Messenger, maar is het contact toch heel persoonlijk. Bijvoorbeeld als ik probeer te bemiddelen, als mensen afspraken om iets op te halen niet nakomen. Vaak zijn ze het gewoon vergeten. Maar krijg ik geen reactie, dan verwijder ik ze uit de groep. Tijdrovend, maar zo blijft dit een betrouwbare groep!”

Wil jij je je ook aanmelden? Kijk op Facebook onder Gratis Ophalen in Breda. Wil je meer weten over Lia Sprangers of andere helden? Ga dan naar www.heldenvanbreda.nl