Deze zaterdag is het zo ver: PLAYGRND X DONNY SUMMER

(advertorial) - PLAYGRND BREDA tovert haar toko om tot een relaxte club met stijl. Of beter gezegd met ballen! Boulen, minigolf Revolution, Beer pong & Trick shots! Bij PLAYGRND valt er van alles te beleven. Met maar liefst 30 vernieuwde spellen, de heerlijkste cocktails en een nieuwe menukaart is PLAYGRND helemaal klaar om er een prachtige zomer van te maken.

Naast Ping Pong en Jeu de Boules ballen ook de voetjes in de lucht? Zaterdag 2 april van 20:00 tot 02:00 is het zover! Het eerste PLAYGRND X DONNY SUMMER event! Een avond genieten van alle PLAYGRND spellen inclusief fijne plaatjes van diverse DJ’s uit de buurt van het mooie Breda.

Ze trappen deze eerste editie af met de heerlijke deuntjes van DONNY SUMMER. Deze energieke Eindhovenaar verandert PLAYGRND in een heuse discotent. Met een blinde voorliefde voor alles wat met disco te maken heeft, smelt Donny moeiteloos de parels uit vervlogen decennia samen met de juweeltjes van nu. Krijg jij al zin om een balletje te werpen onder het genot van disco, funk en lekkere party house? Tickets reserveer je via www.playgrndbreda.nl

Een groepsreservering of bedrijfsuitje? Bekijk de arrangementen via de website of neem contact op via info@playgrndbreda.nl.

Website: www.playgrndbreda.nl

Instagram: www.instagram.com/playgrnd_breda



Bijschrift -

PLAYGRND