De Red Cross Shop Breda bestaat 5 jaar: ‘We willen graag nog meer Bredanaars verwelkomen in onze winkel’

BREDA - De Red Cross Shop in Breda bestaat deze maand vijf jaar. En dat is een heugelijk jubileum voor de vrijwilligers die de winkel aan het Spinveld runnen. Met de verkoop van tweedehandskleding zetten zij zich in voor het Rode Kruis.

Het is vijf jaar geleden dat de Red Cross Shop in Breda werd geopend. Die bevond zich toen aan de Hoge Steenweg, en moest een voorbeeld worden voor andere steden. “In het buitenland bestaan veel Red Cross Shops. Het idee was dat het concept ook in Nederland op verschillende plekken van de grond zou komen”, legt coördinator Anne-Marie van Bijsterveldt uit. Uiteindelijk gebeurde dat nauwelijks. Maar in Breda is de winkel wél al vijf jaar een succes.

Bredanaars doneren massaal tweedehands kleding aan de winkel. En enthousiaste vrijwilligers zoeken die kleding uit, en bemannen de winkel. “Aan donaties hebben we nooit gebrek, en ook het rooster krijgen we met onze vrijwilligers altijd met gemak rond”, vertelt Anne-Marie trots. Alleen de bekendheid van de winkel zou van haar nog wel mooie groeien.

“We hebben afgelopen jaren wel wat tegenslagen gekend. Zo moesten we natuurlijk dicht in de coronatijd, en moeten we door de verhuizing naar het Spinveld opnieuw hard aan onze bekendheid werken.” Maar die uitdagingen gaan de vrijwilligers niet uit de weg. “Het 5-jarig bestaan is echt een mijlpaal, en ik heb er alle vertrouwen in dat we een mooie toekomst tegemoet gaan met nog meer klanten. Want eigenlijk zien we altijd dat wanneer mensen ons eenmaal weten te vinden, ze ook altijd weer terugkomen!”

Kleding in de Red Cross Shop is altijd gewassen en kritisch geselecteerd. De prijzen variëren van 1 tot 20 euro. Alle opbrengsten gaan naar het Rode Kruis.