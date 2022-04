Sorteren, wassen en strijken: Deze vrijwilligers draaien de tweedehandswinkel van het Rode Kruis

BREDA - De Red Cross Shop bestond in maart vijf jaar in Breda. De winkel draait volledig op vrijwilligers, en alle inkomsten komen ten goede aan het Rode Kruis. An en Jeannette zijn twee van de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de Red Cross Shop er altijd piekfijn bij staat.

Wie een tweedehands kledingwinkel binnenloopt, kan soms schrikken door de muffe lucht, stelt Jeannette Kamps. Maar dat overkomt je bij de Redd Cross Shop nooit, benadrukt de enthousiaste vrijwilliger. “Eén van de zaken waar we ons in onderscheiden, is dat alle kleding die hier hangt door ons is gewassen en gestreken. Alles dat hier hangt is dus fris en schoon. Je kan het na aankoop meteen dragen!”

Alle kleding die in de winkel hangt, is geselecteerd door de vrijwilligers. “Dat sorteren is enorm leuk werk. En we hebben de luxe dat we veel donaties binnen krijgen. Daardoor kunnen we heel kritisch selecteren, en is de kwaliteit van de kleding die we hier hebben hangen ook heel hoog.” De prijzen voor kledingstukken variëren tussen de 2,5 en 20 euro. De winkel trekt heel diverse klanten. En ook bij de Red Cross Shop zien de vrijwilligers dat tweedehands kleding kopen steeds populairder wordt. “Er zijn mensen die hier vooral komen omdat ze niet zoveel te besteden hebben. Maar we zien ook steeds meer mensen die bewust kiezen voor tweedehandskleding omdat het beter is voor het milieu. Er zijn al zoveel kleren op de wereld. En bij onze winkel tonen we echt aan dat ook tweedehandskleding mooi, schoon en aantrekkelijk kan zijn.”

Net als Jeannette is ook An van Damme één van de vrijwilligers waar de Red Cross Shop op draait. Vol enthousiasme laat An de laarsjes zien die ze aanheeft. Ze heeft ze zelf in de Red Cross Shop gekocht. “Ik heb de Red Cross Shop leren kennen via Nextdoor”, vertelt An. “Ik ben zelf gestopt met werken, en stond er wel voor open om vrijwilligerswerk te gaan doen. Toen ik hier mijn eerste gesprek had, voelde dat echt als een warm bad.” Net als Jeannette helpt An met het sorteren, wassen en strijken van de kleding. En natuurlijk staat ze ook zelf in de winkel. “Het contact met de klanten vind ik heel leuk. Soms is dat vluchtig, maar het kan juist ook heel persoonlijk zijn. Dit is een winkel waar we echt de tijd kunnen nemen voor klanten.”

An zou graag zien dat meer Bredanaars de Red Cross Shop weten te vinden. “We zitten niet op een plek waar je toevallig langs loopt. Maar ik merk wel dat als mensen ons eenmaal weten te vinden, ze ook vaker terug komen. Dat is natuurlijk een heel goed teken.” Wie benieuwd is geworden naar de Red Cross Shop kan iedere woensdag en vrijdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur en iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur terecht aan het Spinveld 47. De Red Cross Shop draait volledig op vrijwilligers. De opbrengsten komen in zijn geheel ten goede aan het Rode Kruis.