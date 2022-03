Na een maand vol zon is er sneeuw op komst: ‘Vrijdagochtend is het wit in Breda’

BREDA - Met gemiddeld over het land maar liefst 245 uur zon tegen 145 uur normaal was maart recordzonnig. Maar april laat meteen een heel ander weerbeeld zien. Vrijdagochtend is de kans namelijk groot dat Breda wit kleurt, stelt Weeronline.

Met maar liefst 245 uur zon tegenover 145 uur normaal was maart recordzonnig. Er viel gemiddeld slechts 6 mm regen tegen 56 normaal en daarmee was de maand ook recorddroog, stelt meteoroloog Rico Schröder.”Het droge weer hadden we te danken aan het ontbreken van bewolking. De zon kon bijna elke dag ongehinderd schijnen. Van 2 tot en met 11 maart scheen de zon dagelijks 10 uur. Ook van 18 tot en met 28 maart scheen de zon vaak onafgebroken met gemiddeld 11 uur zon per dag. Het record voor de zonnigste maart ooit gemeten werd dan ook al op 25 maart gebroken.”

Maar april laat een heel ander weerbeeld zien. Niet alleen wordt er meer bewolking en regen voorspeld, ook wordt het een stuk kouder. Aan het einde van de week zorgt de combinatie van vorst en neerslag er zelfs voor dat Breda wit kan gaan kleuren. Die kans op sneeuw start donderdag al. “Tijdens de nacht naar vrijdag trekt een gebied met winterse neerslag vanuit het noorden over het land. De neerslag neemt in intensiteit toe. De temperatuur daalt richting of net onder het vriespunt, waardoor de sneeuw steeds beter blijft liggen. Vooral auto’s en later ook grasvelden worden bedekt onder een laagje sneeuw van enkele centimeters. Daar waar het hard sneeuwt kunnen ook de wegen wit en glad worden”, legt meteoroloog Roosmarijn Knol uit. “Met het openslaan van de gordijnen op vrijdagochtend is er een aanzienlijke kans om een wit landschap aan te treffen. Met name in het zuiden zorgt het neerslaggebied in de vroege ochtend nog voor wat (natte) sneeuw.”

Volgende week

Na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk wat omhoog en neemt de kans op vorst in de nacht af. Later in de week is het 9 tot 13 graden. Het is wisselvallig met dagelijks regen, vrij veel bewolking en maar weinig zon.