De nieuwe fontein op de Grote Markt van Breda krijgt de naam van nagellakheld Tijn

BREDA - De nieuwe waterspeelplaats voor het stadhuis op de Grote Markt wordt vernoemd naar nagellakheld Tijn Kolsteren. De destijds 6-jarige Tijn werd in 2016 landelijk bekend met zijn nagellakactie voor het Glazen Huis in Breda. Als een ode aan Tijn wordt de nieuwe waterspeelplaats daarom Tijns Waterplein genoemd.

Breda heeft een nieuwe waterspeelplaats op de Grote Markt. Voor het stadhuis is een fontein gemaakt in de vorm van drie kruizen. Aanstaande zaterdag wordt die fontein officieel geopend, én wordt de naam onthuld. Maar die naam is geen verrassing meer. De waterspeelplaats zal de naam Tijns Waterplein krijgen.

De fontein wordt daarmee vernoemd naar Tijn Kolsteren. Tijn stal in 2016 de harten van heel Nederland met zijn nagellakactie voor 3FM Serious Request. De ongeneeslijk zieke Tijn stond op de derde dag van het Glazen Huis in Breda aan de brievenbus met zijn vader Gerrit. Tijn had hersenstamkanker en daardoor was het Glazen Huis in 2016 zeer waarschijnlijk zijn laatste Serious Request. Hij wilde aan de dj’s vragen of hij hun nagels mocht lakken voor geld. Zijn doel was om 100 euro op te halen. “Want”, zei vader Gerrit. “Tijn is al zes jaar, maar sommige kinderen worden niet eens vijf. Daarom willen wij ons steentje bijdrage.”

De actie van Tijn liep al snel volledig uit de hand. Tijn mocht het Glazen Huis in om nagels te lakken en binnen enkele minuten stond de teller al op meer dan 1500 euro. Het was slechts het begin, wan uiteindelijk kwam de de teller van de actie van Tijn op bijna 2,5 miljoen euro te staan. Tijn stal de harten van heel Nederland. Van Groningen tot Maastricht; iedereen lakten zijn nagels voor de kleine man.

Uit onderzoek blijkt dat de Grote Markt in de zomer behoort tot één van de warmere plekken van de stad. “Een ideale plek dus om inwoners en bezoekers verkoeling te laten vinden door het gebruik van een waterspeelplek”, aldus de gemeente. Die werd in het najaar van 2012 aangelegd. In de binnenstad was al één waterspeelvoorziening op het Kasteelplein. Die werd aangelegd in 2016 en wordt veel gebruikt. En dat was dus voor de gemeente een extra reden om een extra waterspeelvoorziening op de Grote Markt aan te leggen. In december werd de nieuwe fontein alvast een keer getest. “Op deze centrale plek in de binnenstad van Breda ontmoeten Bredanaars en bezoekers van de stad elkaar graag”, vertelde wethouder Tim van het Hof toen. “Dat wordt alleen maar gezelliger door het toevoegen van deze waterspeelplek. Kinderen kunnen met de waterspeelplek spelen terwijl de ouders een terrasje pikken; een extra stimulans ook voor de horeca op de Grote Markt. Breda heeft er een nieuwe eyecatcher bij.”

Tijns Waterplein wordt zaterdag 2 april officieel onthuld.



Bijschrift - De fontein op de Grote Markt. Foto: Edwin Wiekens