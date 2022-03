Alwel getroffen door cyberaanval, website al dagen onbereikbaar

BREDA - Woningcorporatie Alwel is getroffen door een cyberaanval. Alwel kan geen gebruik maken van de systemen, en ook de website is offline. Huurders zijn dinsdag geïnformeerd over de aanval.

Alwel kampt sinds maandag met een grote storing als gevolg van een cyberaanval. Daardoor kan de woningcorporatie al enkele dagen geen gebruik maken van de systemen, en is ook de website offline.

De storing zorgt voor grote problemen voor de huurders. Zo kan Alwel gemaakte afspraken niet meer inzien, waardoor huurders afgelopen dagen voor niets zaten te wachten op een reparateur. “Reparatieafspraken kunnen we niet ophalen uit onze systemen. We weten dus niet waar we wanneer een reparatie moeten doen”, legt Alwel uit. Huurders die een noodzakelijke reparatie willen laten uitvoeren, kunnen contact opnemen via Facebook en whatsapp. Ook is er een apart emailadres in het leven geroepen om toch bereikbaar te kunnen blijven, en zijn de drie kantoren in Roosendaal, Etten-Leur en Breda extra geopend.

Huurders zijn met een digitale nieuwsbrief over de aanval geïnformeerd. Daarin worden zij gevraagd alert te blijven en op te passen voor valse e-mails, sms’jes of telefoontjes.