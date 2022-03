Start van de wietproef wordt opnieuw uitgesteld

BREDA - Breda is één van de tien gemeenten die meedoet aan de wietproef. Maar de start van het experiment wordt opnieuw uitgesteld. Het kabinet had in 2022 willen starten met de verkoop van legale wiet, maar dat blijkt niet haalbaar.

In een brief aan de Tweede Kamer lichten minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid en minister van Veiligheid en Jusitie Dilan Yesilgöz-Zegerius de vertraging toe.

“In de Kamerbrief van 4 november 2021 hebben we aangegeven ernaar te streven om in de loop van de tweede helft van 2022 te starten met de overgangsfase. Inmiddels is helaas gebleken dat starten in 2022 niet meer reëel is”, laten Kuipers en Yesilgöz-Zegerius weten aan de Tweede Kamer. Het is niet de eerste keer dat de proef vertraging oploopt. Oorspronkelijk zou deze in 2021 starten. “Hier speelt mee dat de selectieprocedure van de laatste telers langer duurt dan verwacht en een aantal telers problemen heeft met het verkrijgen van de locatie. Daarnaast kunnen de telers, met voortschrijdend inzicht, inmiddels een meer realistische inschatting geven van hun benodigde voorbereidingstijd.” Ook hebben diverse telers problemen met het openen van rekenen, omdat banken huiverig zijn om mee te werken vanwege hun verantwoordelijkheden vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Tijdlijn

Op basis van de nieuwe informatie over de voorbereidingstijd van de telers schatten zij in dat de overgangsfase kan starten in het tweede kwartaal van 2023, omdat dit het eerste moment is waarop naar verwachting de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is om de deelnemende coffeeshops volledig en bestendig te kunnen bevoorraden. Tijdens die overgangsfase wordt de legale wiet verkocht terwijl er ook nog ‘illegale’ wiet wordt verkocht. Die fase duurt zes weken. Daarna start de experimenteerfase en mag er in de deelnemende gemeentes vier jaar lang enkel legale wiet worden verkocht.

“Onze inzet is snel te starten met de overgangsfase, maar de weg naar de start blijkt hobbelig te zijn. Het constateren en oplossen van de uitdagingen en problematiek gedurende de voorbereiding is echter onderdeel van het experiment en geeft waardevolle inzichten over het doel van het experiment, hoe te komen tot een gesloten coffeeshopketen met op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj.”