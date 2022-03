Noodopvang vluchtelingen Oekraïne verhuist naar Claudius Prinsenlaan

BREDA - Op 12 maart is een tijdelijke noodopvanglocatie in Breda geopend voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze locatie was met spoed nodig en is in razend tempo ingericht in sportcentrum de Scharen. Maar daardoor konden scholen en sportverenigingen er niet meer terecht. Met ingang van donderdag 31 maart wordt daarom de noodopvang verplaatst naar het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12.

Vanaf 31 maart is Sportcentrum De Scharen niet meer in gebruik voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat betekent dat verenigingen en scholen vanaf 4 april weer in de Scharen kunnen sporten.

Noodopvang Claudius Prinsenlaan

De noodopvang verplaatst naar het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12. Dat is het gebouw waar ook het politiebureau en start-up hotspot B’wise Incubator zitten. De nieuwe opvanglocatie biedt plaats aan maximaal 200 vluchtelingen. Op de locatie aan de Claudius Prinsenlaan worden vluchtelingen maximaal enkele dagen ondergebracht. Op deze locatie is ook het Ontvangstpunt ingericht. Hier vindt de intake van vluchtelingen plaats en worden ze gescreend om hen vervolgens naar De Koepel in Breda of naar een opvanglocatie in de regio te begeleiden. Het Ontvangstpunt is alle dagen geopend van 08.00 tot 20.00 uur.

Breda regio rol

Breda biedt noodopvang namens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De noodopvang is bedoeld voor de eerste dagen. De vluchtelingen worden zo snel mogelijk naar een opvanglocatie in de regio gebracht waar ze langer kunnen verblijven. Dit kan de tijdelijke opvanglocatie in Breda of één van de andere locaties in de regio zijn.