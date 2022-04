Burgemeester Depla huldigt eerste twee Cyber Agents van Breda

Hulde voor ‘BobbieT’ en ‘Bl4ze’: De beste twee Bredase Cyber Agents. Zij werkten het beste samen met gemeente en politie en versloegen zo ‘Eindbaas Darkhacker14’ van Hackshield. Hackshield is het online spel over digitale veiligheid voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Woensdagmiddag 30 maart huldigde burgemeester Paul Depla de Cyber Agenten in het NAC stadion. Totaal spelen 781 Bredase spelers het online spel.

De winnaars kregen uit handen van de burgemeester een badge, een t-shirt, een kaartspel en vouchers voor een VR- escaperoom.

Carla Kranenborg- van Eerd, wethouder e-security: “Ik ben ongelofelijk trots op onze Cyber Agents. En hoe gaaf dat er in Breda zoveel kinderen meespelen en onze stad helpen beschermen. Samen houden we Breda ook online veilig. Dus, ben je tussen de 8 en 12 en wil jij politie en gemeente helpen om digitale boeven te verslaan? Meld je dan aan via www.joinhackshield.com. En wie weet, win jij volgend jaar een prijs!”

De gemeente Breda heeft rond de zomer 2021 Hackshield in Breda geïntroduceerd op de J.F. Kennedyschool in de Hoge Vucht. Inmiddels is het aantal online spelers uitgegroeid tot een kleine 800 kinderen. Breda investeert in online weerbaarheid en wil zo voorkomen dat Bredanaars slachtoffer worden van online criminaliteit. Waar Hackshield zich richt op kinderen, zijn inmiddels ook 60 volwassen cyber ambassadeurs opgeleid om buurtgenoten mee te nemen in de gevaren van online criminaliteit. Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van criminaliteit, heeft grote impact op mensen en brengt Breda ook economisch schade toe. Na Amsterdam, Utrecht en Rotterdam doen in Breda de meeste spelers mee.