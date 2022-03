‘Treinverbinding tussen Breda en België is niet in gevaar en blijft bestaan’

BREDA - De treinverbinding tussen Breda en Antwerpen is niet in gevaar. Dat stelt het college van Burgemeester en wethouder naar aanleiding van bezorgde vragen die GroenLinks stelde over de plannen van de NS om de verbinding tussen Amsterdam en België te versnellen door niet meer te stoppen op station Breda.

Er blijft ieder uur een internationale trein vertrekken vanaf perron Breda naar Antwerpen en Brussel. Dat bevestigt het college van B&W naar aanleiding van vragen van GroenLinks. De partij maakte zich zorgen over de plannen die de NS bekend maakte in het OV-magazine. Daar was te lezen dat de NS de treinreis tussen de randstad en België wil versnellen door niet te stoppen op station Breda.

Het college laat weten dat dit plan gaat om een extra treinverbinding. De huidige verbinding waarbij er ieder uur een trein vertrekt vanuit Breda naar België blijft dus bestaan. “NS heeft ons laten weten dat als het aan NS en NMBS ligt Breda altijd zijn directe verbinding van 1x per uur met Antwerpen en Brussel zal behouden.”

Hoe de directe verbinding er vanuit Nederland gaat uitzien, is nog niet bepaald. Het gaat dan om het vertrek- en aankomststation in ons land. “De verkenning die NS en ProRail daarvoor uitvoeren, heeft onder meer betrekking op Rotterdam en Den Haag. De verbinding Eindhoven-Breda-Antwerpen-Brussel maakt onderdeel uit van het landelijk Toekomstbeeld OV 2040, dat vorig jaar is vastgesteld. Deze verbinding zou een alternatief kunnen zijn voor de huidige IC Brussel, maar zal te zijner tijd nog op haalbaarheid moeten worden getoetst. “

Bestuurlijk is afgesproken is dat er pas sprake kan zijn van het schrappen van de huidige IC Brussel met een stop in Breda, als gelijktijdig een gelijkwaardige alternatieve verbinding kan worden gerealiseerd.