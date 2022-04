Belcrum Beach trekt aan bel bij nieuw college om naderend contracteinde: ‘We willen graag door’

BREDA - Nog ongeveer een jaar en dan loopt de huidige gebruiksovereenkomst tussen Belcrum Beach en de gemeente Breda op een einde. Dat zou mogelijk betekenen dat bezoekers deze zomer voor het laatst terecht kunnen bij het Bredase stadsstrand op het Haveneiland. Iets wat de directie van Belcrum Beach liever niet ziet gebeuren. Daarom trekken zij nu aan de bel bij de nieuwe gemeenteraad. “Wij zouden onze activiteiten graag nog een aantal jaren door willen zetten.”

Sinds 2013 is Belcrum Beach gevestigd op het Haveneiland in de wijk Belcrum. Voor corona bezochten iedere zomer zo’n 25.000 mensen het Bredase stadsstrand. Op dit strandje kunnen bezoekers terecht om te relaxen in de zon, een biertje te drinken aan de bar of aan te meren met hun bootje. Maar dat zou verleden tijd kunnen worden. De gebruiksovereenkomst tussen Stichting Belcrum Beach en de gemeente Breda loopt in 2023 namelijk af. Dat zou betekenen dat Belcrum Beach na deze zomer mogelijk de deuren al moet sluiten.

Iets wat de directie van Belcrum Beach liever niet ziet gebeuren. “De onderhandelingen voor een nieuw college van de gemeente Breda zijn begonnen, daarom willen we graag aandacht vragen voor een verlenging van de gebruiksovereenkomst”, aldus Belcrum Beach in een brief aan de nieuwe gemeenteraad. “De overeenkomst loopt in 2023 af. Aangezien er op korte termijn nog geen bouwactiviteiten op ons deel van het Havenkwartier plaats gaan vinden, zouden wij de gemeente graag mee willen geven om in het het nieuwe coalitieaccoord op te nemen dat deze gebruiksovereenkomst verlengd gaat worden”, aldus het Bredase stadsstrand. “Dit hoeft niet meteen een overeenkomst voor vijf of tien jaar te zijn, een jaarlijks opzegbare verlenging kan ook. Met de overige partijen in het Havenkwartier (STEK, Pier15, Brack e.d.) zorgen wij voor een mooie invulling van het Havenkwartier zolang hier niet gebouwd gaat worden. Wij zouden dit graag nog een aantal jaren willen voortzetten.”

Belcrum Beach

Belcrum Beach is al jaren een plek in Breda om te relaxen, zonnen, samenkomen met vrienden of een speelplek voor kinderen. Iedere vrijdag en zaterdag draait een DJ muziek in een bepaald thema, op woensdagmiddag worden er kinderactiviteiten georganiseerd, op donderdag zijn er activiteiten voor ouderen en iedere zondag speelt er een band of is er een evenement of festival.