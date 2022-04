Een kijkje achter de (afval)schermen bij open dag Afvalservice Breda

BREDA – Afvalservice Breda organiseert een open dag waar er genoeg te doen is voor jong en oud. Ze willen een kijkje geven achter de schermen, geven tips over bijvoorbeeld afvalscheiding en er zijn activiteiten vanaf jonge leeftijd.

Er staat een hoop op de planning tijdens de open dag van de Afvalservice. Deze vindt plaats op zaterdag 9 april. Vanaf 11:00 uur in de ochtend kan jong en oud zich een hoop beleven op het milieustation aan de Slingerweg. “Volg de weg die jouw afval aflegt vanaf het moment dat je het in de afvalcontainer gooit, kijk mee hoe het recyclen werkt of laat kinderen een rondje meerijden in de vuilniswagen”, aldus de organisatie.

Er zijn die dag een hoop leuke activiteiten te doen als een bingo of het bouwen van een hondenhuisje. Toch is de open dag ook een uitnodiging voor een meer serieus onderwerp. Bezoekers kunnen vragen stellen over de verduurzaming van hun huis en ze worden aan het denken gezet over hun eigen recyclegedrag. “Zo creëren we samen een afvalvrije stad. Dat begint zo jong mogelijk, daarom is er ook voor kinderen genoeg te beleven.” De organisatie heeft daarom het programma zo divers mogelijk ingericht.

De open dag is op zaterdag 9 april van 11:00 tot 16:00 uur bij het milieustation aan de Slingerweg.