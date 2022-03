Breda wil betaald parkeren invoeren in Sonsbeeck om parkeerdruk tegen te gaan

BREDA - De gemeente Breda wil gereguleerd parkeren invoeren in Sonsbeeck. Dat is nodig om de parkeerdruk in de wijk te verlagen. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

In een groot deel van de wijken rondom het centrum is al jaren sprake van een verhoogde parkeerdruk. Het gebied Sonsbeeck is één van deze gebieden. Op basis van observaties en ontvangen meldingen van bewoners is besloten de parkeerdruk in het gebied te onderzoeken.

In mei en november 2021 zijn parkeeronderzoeken uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de parkeerdruk in het gebied Sonsbeeck. “Uit deze tellingen blijkt dat in de betreffende straten sprake is van aantoonbare overlast. De meest effectieve manier om de parkeerdruk te verlagen is het invoeren van parkeerregulering.” Daarom doet het college het voorstel om gereguleerd parkeren in te voeren in de wijk.

Het gebied Sonsbeeck ligt direct ten zuiden van het centrumgebied, grofweg tussen de Aa of Weerijs en de Mark. Een deel van dit gebied heeft al langer gereguleerd parkeren, net als het naastgelegen centrumgebied. Maar destijds is besloten het binnengebied niet in regulering mee te nemen. Het gebied waar nu een besluit over is genomen betreft de straten binnen het gebied Bernhardsingel, Margrietstraat/Beatrixsstraat, lrenestraat en Julianalaan (hierna Sonsbeeck). In dit gebied ligt ook zwembad Sonsbeeck met bijbehorende parkeerplaats.

Het het besluit tot aanwijzen van het nieuwe reguleringsgebied is de eerste stap om te komen tot een effectieve parkeerregulering voor het betreffende gebied. Hierna wordt de regeling in overleg met bewoners en ondernemers verder uitgewerkt. Daarna volgt een aanwijzingsbesluit waarmee invoering daadwerkelijk wordt besloten.



Gemeente Breda