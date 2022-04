Arriva laat Nightliners weer rijden: ‘Brabantse nachten zijn weer lang’

BREDA - De nachtbussen van Arriva in Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch rijden weer. Na een periode van ruim twee jaar kunnen reizigers weer zorgeloos op stap en daarna veilig met de bus naar huis. De Nightliners rijden iedere zaterdagavond in Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch tot circa 04.00 uur.



Na een avond stappen op zaterdag, kunnen reizigers veilig en gemakkelijk naar huis met de bus. In de nacht van zaterdag op zondag rijden de Nightliners weer. Die rijden onder andere tussen Breda en Etten-Leur, tussen Breda-Prinsenbeek -Etten-Leur, Breda- Terheijden - Wagenberg - Made, Breda - Teteringen - Oosterhout en tussen Breda - Rijsbergen - Zundert.

De nachtbussen vertrekken vanaf halte Centrum aan de Karnemelkstraat.