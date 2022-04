Breda ontwaakt in de sneeuw, code geel vanwege gladheid

BREDA - Na een extreem zonnige maand maart, is april vandaag begonnen met sneeuw. De ANWB waarschuwt dat de ochtendspits hinder ondervindt van de sneeuw, en het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege gladheid op de weg.

Het klonk afgelopen dagen als een goede 1 april grap: Breda zou wakker worden in een winters landschap. Dat was lastig te geloven nadat de maand maart juist uitblonk in zonnige, warme dagen. Maar een grap was de voorspelling zeker niet. Wie vrijdagochtend de gordijnen open deed, keek uit over een witte stad.

De sneeuw zorgt voor hinder op de weg. Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege gladheid. Lange files staan er vrijdagochtend niet rond Breda. De meeste hinder ervaart het verkeer in de randstad. Het KNMI waarschuwt weggebruikers om nog heel de ochtend uit te kijken. “In het midden, zuiden en westen valt er (natte) sneeuw. Hierdoor is het op veel plaatsen glad en kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. In de loop van de ochtend trekt de sneeuw zuidwaarts weg en verdwijnt overal de gladheid.”