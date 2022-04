Ook honden kunnen aan de slag als vrijwilliger bij de brandweer: De leukste 1 april-grappen op een rij

BREDA - Het is 1 april! De dag dat mensen massaal proberen om anderen in hun grappen te laten trappen. En daar doen ook veel bedrijven en organisaties graag aan mee. Zo maakte de veiligheidsregio vandaag bekend naast parttime hero's, nu ook parttime brandweerhonden te gaan opleiden. Wij zetten de leukste grappen op een rij.

Parttime Hero Brandweerhonden

De brandweer zet al lange tijd parttime hero's in. Dat zijn mensen die op vrijwillige basis bij de brandweer aan de slag gaan. Maar vanaf vandaag gaan er ook vrijwillige brandweerhonden worden ingezet. De dieren krijgen een pager en een brandweerpakje, en kunnen bij een melding naar de kazerne komen om mee uit te rukken. In een video die veiligheidsregio Midden-West-Brabant deelt is te zien hoe hondje Pip de training al heeft gevolgd. Hij kan al spullen brengen, slachtoffers geruststellen en op eigen houtje naar de kazerne rennen wanneer zijn pager afgaat. Het idee om honden op te gaan leiden is ontstaan in de coronatijd. "Toen alle mensen weer gingen werken, zaten alle honden ineens weer werkloos thuis. Maar wij kunnen alle pootjes gebruiken!"

????| Naast parttime hero brandweermannen- en vrouwen zijn we nu ook op zoek naar parttime hero #brandweerhonden! Staat jouw hond 'stevig op zijn pootjes'? Bekijk de vacature voor meer informatie en meld je aan! ?? https://t.co/12Cn4Y4Yu7 #brandweermwb #brandweer #hond #dog pic.twitter.com/elvbBSnHpI— Veiligheidsregio MWB (@VRMWB) April 1, 2022

De schoolbel keert terug

Studenten van Avans hoeven niet meer bang te zijn dat ze te laat zijn voor hun college. De hogeschool gaat namelijk de schoolbel weer invoeren. "Na alle online lessen is het fysieke onderwijs weer even wennen. Veel studenten hebben moeite om op tijd in het lokaal te zijn. Om studenten te helpen, introduceert Avans de schoolbel", laat de hogeschool weten. Studenten mogen zelf suggesties doen voor wat het geluid gaat zijn van die nieuwe schoolbel.

Sneeuwschuiver als Swapfiets

Swapfiets speelt goed in op de huidige weersomstandigheden. Omdat er op 1 april ineens weer sneeuw lag, biedt Swapfiets vandaag een nieuwe versie van hun fiets aan. Namelijk één met een grote sneeuwschuiver aan de voorkant.

Trouwen als een ANWB-stel

De ANWB heeft vandaag een mooie aanbieding voor iedereen die van plan is om binnenkort in het huwelijksbootje te stappen. Want dat kan nu als een écht ANWB-stel in een gele jurk en bijpassend knalgeel pak.

Heb jij nog leuke 1-april grappen gezien die in die overzicht passen? Mail ze naar info@bredavandaag.nl