Schenking van half miljoen euro voor Bredase stichting Young Impact

BREDA - Goed nieuws voor Young Impact. De organisatie heeft een schenking ontvangen vanuit de Postcode Loterij van maar liefst 500.000 euro. Young Impact is een jongerenorganisatie die jongeren helpt een positieve impact te maken

Juist nu is het belangrijk om jongeren perspectief te bieden en te helpen de draad weer op te pakken, stelt de Bredase organisatie Young Impact. Vorig jaar publiceerde Stichting Kinderpostzegels een rapport waaruit blijkt dat jongeren nog nauwelijks positieve gevoelens ervaren. Hierdoor vinden ze hun leven minder leuk en wordt hun mentaal welzijn geschaad. Young Impact is een jongerenorganisatie die jongeren helpt een positieve impact te maken. Daarom reist Young Impact heel Nederland door om jongeren in actie te laten komen voor de thema’s klimaat, maatschappij, diversiteit, gelijke kansen en gezondheid.

De Postcode Loterij steunt de organisatie met een schenking van 500.000 euro, waarmee Young Impact honderden extra jongeren kan helpen. Dorine Manson, managing director van de Postcode Loterij: “Young Impact geeft jongeren de kans hun eigen talenten te ontdekken en daarmee de wereld positief te beïnvloeden. Een missie waar wij vanuit de Postcode Loterij volledig achter staan. Met onze bijdrage kan Young Impact nog meer jongeren bereiken met hun impactvolle programma’s. Hiervoor zijn wij onze deelnemers erg dankbaar.”

Wendy Kakebeeke, directeur Young Impact: “Ik geloof sterk dat jongeren nú al het verschil maken en elke actie en ieder initiatief telt. Het is fantastisch dat de Postcode Loterij hier een bijdrage aan levert. Dit stelt ons in staat nog honderden jongeren ons programma aan te bieden, te helpen en perspectief te bieden.”

Steun voor jongeren

Via vooruitstrevende inspiratie- en activatie programma’s voor scholen en organisaties biedt Young Impact hulp aan jongeren. De jongeren bepalen zelf hoe ze impact maken. Ze ontdekken ze hun talenten, wat ze belangrijk vinden en komen ze in actie voor de wereld. Door deze positieve impact voelen jongeren dat zij ertoe doen en dat ze nu al het verschil kunnen maken. Dat levert ze niet alleen een goed gevoel op, ook ontwikkelen ze skills die mooi staan op hun cv. Iedere jongere in Nederland kan zich bij Young Impact aansluiten om positieve impact te maken.