Jeroen van Eggermond is de eerste Bredase Smaakmaker van 2022

BREDA – Jeroen Eggermond (34) bekend van de skatecultuur, is benoemd tot eerste Bredase Smaakmaker van 2022. Als oprichter van Pier15 ontwikkelde hij in Breda een toonaangevende plek die de skatecultuur samenbrengt met mooie evenementen. Hij creëerde een plek waar mensen bij elkaar komen, plezier hebben en zichzelf mogen zijn.



Pier15 is al lang niet meer alleen een skatepark. In zeven jaar groeide de hal uit tot een experimenteel bolwerk met een binnen- en buitenskatebaan, een bowl, basketbalveld, freerunpark en horeca met buitenterras. Jeroen haalde met zijn team belangrijke skateboardkampioenschappen naar Breda en maakte van Pier15 een plek voor iedereen waar ook beginnende bands een podium krijgen en kunstenaars kunnen exposeren en experimenteren.



Bredase hotspot

Demissionair wethouder Daan Quaars en Breda Marketing directeur Hildegard Assies overhandigden Jeroen de Smaakmakersspeld als waardering voor zijn bijdrage aan een bruisend en creatief Breda.



Daan Quaars: “Jeroen heeft met Pier15 een hotspot ontwikkeld op een unieke plek van Breda en de skatecultuur de ruimte gegeven om te groeien. Daar is doorzettingsvermogen, passie én lef voor nodig. Maar het gave is dat het inmiddels zoveel meer is. Pier15 is één van de trekpleisters van Breda. Een wat rauwige plek waar je sportief los kunt gaan, kunt chillen, maar ook gewoon een leuke plek om een drankje met je vrienden te doen. Proficiat Jeroen, deze heb je zo verdiend!”



Kleur en smaak aan Breda

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich belangeloos in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek. Jeroen Eggermond is de eerste van tien Bredanaars die dit jaar benoemd worden tot Smaakmaker. Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen. Het verhaal van Jeroen is te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl.