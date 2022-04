Met een drukbezochte kunstmarkt haalden studenten meer dan 11.000 euro op voor Oekraïne

BREDA - De benefietkunstmarkt van de Sint Joost School of Art en Design was donderdag een groot succes. In totaal werd er met de verkoop van kunst meer dan 11.000 euro opgehaald voor Oekraïne.

In het licht van wat er nu in Oekraïne gebeurt, denken we allemaal na over hoe we op de één of andere manier kunnen helpen. De studenten van St. Joost School of Art & Design, onderdeel van Avans Hogeschool, hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een kunstmarkt te organiseren. Die kunstmarkt vond plaats op donderdag 31 maart.

Meer dan 80 kunstenaars en ontwerpers doneerden hun werk en verkochten op donderdag 31 maart een grote diversiteit aan prints, keramiek, boeken, sieraden, kaarten en meer. Het grootste deel van het werk dat wordt verkocht werd, was gemaakt in één van de werkplaatsen van St. Joost Breda of Den Bosch.

‘’Wij vinden het verschrikkelijk om toe te moeten kijken hoe miljoenen Oekraïense inwoners noodgedwongen moeten vluchten. Als makers voelen wij ons verantwoordelijk om iets te betekenen voor deze mensen. Daarom komen wij in actie”, legde Emre Vander Heijden, student Photography, Film & the Digital.

Opbrengst

De kunstmarkt was een groot succes. Het was donderdag al snel bijzonder druk bij de St. Joost waar bezoekers massaal donaties deden aan goede doelen in ruil voor kunst. In totaal werd er meer dan 11.000 opgehaald voor twee goede doelen.

Deze goede doelen zijn het Rode Kruis en Julia, een het initiatief van kunststudent Julia Waraska. Zij is een initiatief gestart waarbij de volledige donatie snel en gericht op plekken in en rondom Oekraïne terecht komt waar het hard nodig is.

Op het moment dat bezoekers een aankoop deden tijdens de kunstmarkt konden zij kiezen naar welk goed doel hun aankoopbedrag ging. De bedragen werden direct naar het goede doel wordt overgemaakt aan de hand van QR-codes.

Uiteindelijk ging er 3177,50 euro naar het Rode Kruis en 7896,65 euro naar Julia.