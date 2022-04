De deelscooters gaan steeds sneller: Nu ook groene scooters in Breda die 45 km per uur rijden

BREDA - De groene deelscooters van Go Sharing zijn inmiddels al bijna twee jaar in Breda te vinden. Maar sinds kort is er nu ook een nieuwe variant te vinden in het straatbeeld. Go Sharing biedt namelijk nu ook e-scooters aan die geen 25 km per uur rijden, maar 45 km per uur.

Er is een nieuwe variant van de groene deelscooters te vinden in Breda. Sinds twee weken staan er in Breda niet enkel meer deelscooters die 25 kilometer per uur mogen, maar ook scooters die 45 kilometer per uur mogen. Die scooters zijn gemakkelijk te herkennen aan de bak die achterop zit. Daarin zit namelijk de helm die verplicht is bij het besturen van een scooter die 45 kilometer per uur kan rijden.

De toevoeging van de nieuwe scooters aan het aanbod in Breda betekent ook dat je de scooters tegenwoordig op de rijbaan tegen kan komen. Want waar een scooter die 25 kilometer per uur kan op het fietspad hoort, rijden de snellere scooters op de rijbaan.

Gebruikers die een scooter reserveren in de app, kunnen op de plattegrond zien welk soort scooter ze vastleggen. Er staan icoontjes bij de scooters met het getal 25 of 45. De snellere deelscooters zijn bedoeld voor langere reizen. Om dat te stimuleren geldt er een starttarief van 1 euro.