‘Testen bij de GGD is binnenkort niet meer nodig, zelftest is voldoende’

BREDA - Wie vermoedt dat hij corona heeft, hoeft binnenkort enkel nog een zelftest te doen. Het testen bij de GGD is dan niet meer nodig. Dat heeft minister Kuipers geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Het coronabeleid wordt dus verder versoepeld.

Wie klachten heeft die passen bij het coronavirus, wordt momenteel nog geadviseerd om te gaan testen bij de GGD. Maar dat is binnenkort niet meer nodig. Vanaf 11 april is een zelftest voortaan betrouwbaar genoeg. Momenteel worden PCR-testen bij de GGD veel gedaan door mensen die al een positieve zelftest hebben.

De teststraten blijven vooralsnog wel open. Bijvoorbeeld voor mensen die een testbewijs nodig hebben en voor mensen die geen zelftest kunnen afnemen.