Weerbericht Breda: ‘Sneeuw in april is zeker niet alledaags’

BREDA - Weerman Nico Koevoets uit houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag het weer van 1 april en de komende dagen.

Er lag vanochtend op natuurlijke ondergrond 2 cm sneeuw. Sneeuw in april is niet uitzonderlijk. Maar het is zeker ook niet alledaags. In 2008 hadden we voor het laatst een witte Pasen.



Wel bijzonder is dat deze sneeuw volgt op een recorddroge maartmaand met in Breda slechts 2,5 mm neerslag waar 58 mm normaal zijn. Verder was het in maat record zonnig met 243 uren zon. En we telden 14 lentedagen met een maximumtemperatuur van 15,0 graden of hoger.



De verwachting voor vanochtend is eerst nog grijs weer met lokaal wat lichte sneeuw en een matige tot vrij krachtige koude noordoostenwind van 4 of 5 Beaufort. De temperatuur die eerst nog rond het vriespunt ligt, klimt naar 3 of 4 graden vanmiddag en de sneeuw verdwijnt. Vanmiddag wordt het ook meestal droog en komt de zon er bij. De nachten naar zaterdag en zondag zullen behoorlijk koud zijn met lokaal minimumtemperaturen tot 4 of 5 graden onder nul. Overdag is het dan zonnig, maar koud met ongeveer 7 graden. Vanaf maandag een verzachting van het weer, maar ook stijgende regenkansen.