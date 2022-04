Voertuig opzettelijke aangreden door politie na negeren stopteken

BREDA - Agenten wilden gisteravond een voertuig controleren op de A16. De bestuurder besloot echter om het stopteken niet te volgen en er ontstond een achtervolging. Er is een verdachte aangehouden.

Agenten wilden gisteravond een voertuig controleren op de A16. Rond 20:45 uur wilden de agenten het voertuig controleren en gaven zij bij de afrit Prinsenbeek een stopteken. De bestuurder leek het te volgen, maar besloot later toch om rechtdoor op de snelweg te rijden richting België.