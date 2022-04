Fontein op Grote Markt krijgt naam: Tijns Waterplein

BREDA - De waterspeelplek op de Grote Markt in Breda is sinds vandaag officieel in gebruik genomen. Deze fontein voor het stadhuis heeft de vorm van het wapen van de stad Breda en heeft vandaag de naam ‘Tijns Waterplein’ gekregen. Vernoemd naar Tijn Kolsteren, het jongetje dat in 2016 onze harten veroverde en heel Nederland aan het nagels lakken kreeg.

Op 21 december 2016 meldde Tijn zich samen met zijn vader bij de brievenbus van het Glazen Huis op de Grote Markt. Hij wilde door nagels te lakken geld ophalen voor het goede doel. Met zijn nagellak-actie bracht Tijn heel Nederland in beweging. En gaf hij duizenden kinderen in oorlogsgebieden een toekomst.

Helaas was er voor Tijn geen toekomst weggelegd. Hij overleed op 7 juli 2017 aan de gevolgen van hersenstamkanker.

Onuitwisbare indruk

‘’Tijn heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op iedereen’’, aldus burgemeester Paul Depla. ‘’Wij vinden het dan ook een eer om de naam van Tijn te verbinden aan dit waterspeelplein op de Grote Markt in Breda. Omdat het een plek voor kinderen is. En omdat we Tijn en zijn actie voor het Glazen Huis zo nooit zullen vergeten.”

Vandaag openden de ouders en het broertje van Tijn samen met Burgemeester Depla en wethouder Van het Hof officieel de waterspeelplek en onthulde daarbij de naam die de fontein zal dragen. De naam die het gaat dragen luidt: Tijns Waterplein.

Cool Towns



Deze waterspeelplek op de Grote Markt is aangelegd onder de vlag van het project Cool Towns: een samenwerking tussen 14 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen hiervoor. De gemeente Breda is een van de partners in dit project.

Eyecatcher



“Deze centrale plek op de Grote Markt van Breda is nu al een plek waar Bredanaars en bezoekers van de stad elkaar ontmoeten”, aldus wethouder Tim van het Hof. “Door het toevoegen van deze waterspeelplek kan dit nog verder worden vergroot. Kinderen kunnen met de waterspeelplek spelen terwijl de ouders lekker op het terras zitten: een extra stimulans voor de horeca op de Grote Markt. Wat mij betreft heeft Breda er met Tijns Waterplein een nieuwe eyecatcher bij.”