Brand bij winkel aan de woonboulevard in Breda

Tegen de achtergevel van een winkel aan de woonboulevard in Breda was vanmiddag iets gaan branden. De eerste melding kwam om ongeveer 15:00 uur bij de alarmcentrale binnen. De brandweer is hierop uitgerukt met één tankautospuit. Zij waren vervolgens snel ter plaatse en hebben het een en ander geblust.

Door de brand ontstond er ook veel rook in het pand. Met een grote ventilator-aanhanger heeft de brandweer de rook verdreven.