Agent aangereden na ruzie op straat

BREDA – De politie heeft een man opgepakt die met zijn auto op een agent inreed. Dit gebeurde zaterdagavond aan de Laaghamlaan. De politie was daar aanwezig vanwege een ruzie.

De politie was opgeroepen voor een ruzie aan de Laaghamlaan. De ruzie leek snel te zijn gesust, maar laaide toch weer op. Meerdere politieteams werden opgeroepen voor assistentie. Eén van de betrokkenen wilde vertrekken in zijn auto. Hij reed rakelings langs een agent, zette zijn wagen in zijn achteruit en reed vervolgens de agent aan. De betrokken agent was in staat om het portier van de auto te openen. Hij haalde de 49-jarige verdachte uit de auto en arresteerde hem.