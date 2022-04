Grote storing NS: Geen treinen tot minstens 17:00 uur

BREDA – Door een grote storing bij de NS rijden er door het hele land geen treinen meer. Volgens de NS zal dit tot zeker 17:00 uur duren.

De Nederlandse Spoorwegen kampt sinds begin van de zondagmiddag met een grote technische storing. Hierdoor rijden er door het hele land geen treinen. Ook kan er geen actuele reisinformatie worden gegeven. “We werken hard aan herstel, maar helaas is nu nog niet te zeggen hoe lang deze situatie zal duren.” Dat laat de NS weten. Naar verwachting zal de storing tot in elk geval 17:00 uur duren. Vervoerders van regionaal treinverkeer rijden overigens wel maar ook hier kan geen actuele reisinformatie over gegeven worden.

De NS vraagt reizigers om treinreizen uit te stellen. Voor reizigers die al onderweg zijn adviseren ze naar andere reisopties te zoeken.