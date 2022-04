Over twee maanden starten de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark, en die zullen jaren duren

BREDA - Over twee maanden gaan de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark van start. De eerste fase daarvan bestaat uit het deel tussen het kruispunt markendaalseweg/Waterstraat tot aan de brug naar parkeergarage de Barones. En omdat langs de kades werkterrein wordt gemaakt, zijn er omleidingsroutes voor het verkeer.

Maandag 27 juni start aannemer FL B.V. uit Hilvarenbeek met de werkzaamheden voor de aanleg van het eerste deel van de Nieuwe Mark. Na een periode van plannen maken en voorbereiden start nu de uitvoering van de aanleg van de rivier de Nieuwe Mark in de Bredase binnenstad. Alles bij elkaar gaat het om een traject van anderhalve kilometer.

Drie delen

Het werk wordt de komende jaren in delen uitgevoerd. Deel 1 is het stuk tussen de Waterstraat tot de Tolbrug. Deel 2 is het deel achter de Markendaalseweg tot aan de Fellenoordstraat. En deel 3 is het stuk van de rivier over het terrein van de Seeligkazerne.

Planning werkzaamheden eerste deel

Het eerste deel van de aanleg van De Nieuwe Mark start op 27 juni. Dit eerste deel bestaat opnieuw uit 3 fases. Fase 1 loopt van kruispunt Markendaalseweg/ Waterstraat tot aan de brug naar parkeergarage De Barones. De werkzaamheden starten daar op 27 juni 2022 en moeten eind 2023 klaar zijn. Fase 2 loopt van de Tolbrug tot aan de brug naar de ingang van parkeergarage De Barones. Die werkzaamheden starten na oplevering van fase 1, en moeten rond augustus 2024 klaar zijn.



Fase 3 bestaat uit werkzaamheden aan het Franciscanessenplein. Die starten wanneer fase 2 is opgeleverd, en moeten in december 2024 klaar zijn.



Bereikbaarheid tijdens de aanleg van de eerste fase

De aannemer probeert de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor de omgeving uit te voeren. Omdat er langs de kades een werkterrein wordt gemaakt, verandert er toch een aantal zaken qua routes voor auto’s, vrachtauto’s, fietsers en voetgangers. Op deze kaart zijn de omleidingsroutes te zien.