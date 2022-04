Weerbericht Breda: ‘Na de lente en de winter, is het komende week herfst’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 4 april en de komende dagen.

Boven het zuiden van Zweden ligt een lagedrukgebied met een kerndruk van 977 hectoPascal. Een warmtefront ervan doet Brabant vandaag aan en blijft dinsdag over onze omgeving slepen. Het koufront van het lagedrukgebied passeert woensdag pas. Donderdag komen we in een buiige atmosfeer terecht. De wind doet ook regelmatig mee. Wat maart heeft opgebouwd, doet april op een week tijd weer teniet.



Verwachting voor maandag 4 april

De dag is bewolkt, maar droog begonnen. Inmiddels is het na 11 uur gaan regenen. En die regen blijft de rest van de dag met ons. De zuidwestenwind is gemiddeld matig tot vrij krachtig, 4 of 5 Beaufort. Ze speelt regelmatig op met windstoten tot ongeveer 65 km/u. En vooral dan voelt het guur aan buiten. De temperatuur klimt maar langzaam omhoog naar 9 graden aan het begin van de avond.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 5 april

Het regenfront van maandag blijft nabij onze omgeving zwabberen. Het brengt opnieuw een bewolkte dag met regen. De wind luwt iets en is gemiddeld matig met 3 Beaufort. De temperaturen worden wat zachter met 12 graden.



Woensdag 6 april

Het is aanvankelijk bewolkt, maar droog geworden. In de loop van de dag passeert een koufront met regen. Achter dit front komen er op het eind van de middag en het begin van de avond opklaringen. Lokaal valt er nog een enkele bui. De wind waait matig uit het zuidwesten met gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Vooral tijdens de koufrontpassage zijn rukwinden tot 65 km/u te verwachten. Maxima tot 11 graden.



Donderdag 7 april

Het wordt donderdag een buiige dag met een matige zuidwestenwind van gemiddeld 4 Beaufort. Voornamelijk in de buurt van buien zijn opnieuw windstoten tot 65 km/u te verwachten. Het wordt ook terug frisser met maximumtemperaturen tot 8 graden. En dat is ongeveer 5 graden onder het gemiddelde wat we op dit moment mogen verwachten begin april.



Zo was het weer zondag 3 april 2022

Maximumtemperatuur: 9,8 graden

Minimumtemperatuur: -3,7 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 4 april 2022 om 11:00 uur