538 Koningsdag volledig uitverkocht: 40.000 feestgangers vieren Koningsdag op Chasséveld

BREDA - Alle kaarten voor ‘538 Koningsdag’ zijn verkocht. Na twee jaar keert Radio 538 terug naar Breda voor een live editie van het Oranjefeest. Op woensdag 27 april kleurt het Chasséveld oranje en vieren duizenden bezoekers, nationale en internationale artiesten en alle 538-dj’s traditiegetrouw de verjaardag van onze koning.

Dit jaar staan onder anderen Afrojack, Becky Hill, Rondé, Bastille, Snollebollekes, Davina Michelle, Bankzitters, Maan en Rolf Sanchez op ‘538 Koningsdag’. Thijsblijvers hoeven niks te missen; het event is de hele dag live te volgen op radio en tv.

Coco Hermans, Radio Director 538: “Wat hebben we het gemist om samen met luisteraars en artiesten op een vol Chasséveld los te gaan. Met deze waanzinnige line-up en zoveel enthousiaste feestvierders, is 538 Koningsdag nu al gegarandeerd één groot feest!” Het wordt de 26e keer dat de radiozender een fysiek Oranje-event organiseert. De afgelopen twee edities vonden vanwege de coronapandemie virtueel plaats.

Luisteraars die geen toegangskaarten hebben weten te bemachtigen, maken in de week van 18 april alsnog kans op de allerlaatste kaarten via een speciale winactie op Radio 538 en via Facebook en Instagram.

Op 27 april is ‘538 Koningsdag’ van 12:00 tot 22:00 uur integraal te volgen op Radio en TV 538 (via alle kabelaars op kanaal 538), het YouTube-kanaal van 538, 538.nl/koningsdag en de social kanalen. SBS6 zendt ‘538 Koningsdag’ ook uit van 12:00 tot 16:15 uur. Na Shownieuws zijn vanaf 23:55 uur de hoogtepunten te zien in ‘Het beste van 538 Koningsdag 2022’.