Dak waait door harde wind van flat die volgende maand vernieuwd zou worden

BREDA - Door de harde wind is maandagochtend aan de Hooghout een dak van een flat gewaaid. De omliggende tuintjes en parkeerplaatsen liggen daardoor vol met stukken kunststof.

De harde wind heeft voor flinke schade gezorgd bij een flat aan de Hooghout, naast Brabantpark. Daar waaide het dak eraf.

Meerdere bewoners meldden bij de brandweer dat er stukken dak naar beneden kwamen. Toen de brandweer met een hoogwerker ter plaatse was, bleek dat het gehele dak naar beneden was gewaaid. Daardoor lagen er rondom de flat op de parkeerplaatsen en in de tuintjes grote stukken kunststof.

De woningbouw was al van plan om het dak te gaan vervangen. Volgende maand zou het dak van de flat vernieuwd gaan worden zoals dat ook bij omliggende flats al in gebeurt. Die werkzaamheden kwamen dus net te laat.