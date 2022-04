Arriva zet extra pendelbussen in voor speciaalbier- en foodtruckfestival in Breda

BREDA - Op 8, 9 en 10 april 2022 vindt weer het grootste speciaalbier- en foodtruck festival van de Benelux plaats: Hop On Hop Off Festival Breda. Het festival vindt plaats in de Kunstijsbaan in Breda. Arriva rijdt het hele weekend met extra pendelbussen (buslijn 870) voor alle bezoekers tussen Breda Centraal Station en het festivalterrein.



Het festivalterrein op De Kunstijsbaan in Breda is goed bereikbaar met het OV. Er rijden speciaal vanwege het Hop On Hop Off festival extra pendelbussen (buslijn 870) vanaf Breda Centraal Station. De pendelbussen rijden rechtstreeks en zonder tussenstops.



De pendelbussen vertrekken vanaf perron P op Breda CS. Bestemming op de bus is Hop On Hop Off Festival. Vanaf Breda CS vertrekt er minimaal iedere 10 minuten op zaterdag en minimaal iedere 20 minuten op vrijdag en zondag een bus naar Hop On Hop Off festival en weer terug. Ook na afloop van het festival kunnen bezoekers met de bus terug naar Breda CS. De bussen rijden alle dagen tot 20 minuten na sluitingstijd. Op vrijdag en zaterdag vertrekt de laatste bus om 23:21 uur en op zondag om 21.21 uur.

Vervoerbewijs

Reizen met de pendelbus kan met de OV-chipkaart. Voor reizigers zonder OV-chipkaart is de dalurendagkaart te koop bij de chauffeur.