Met fitnesstoestellen op straat komt een wens van de jongeren uit Haagpoort uit

BREDA - Wie buiten wil fitnessen, kan sinds kort aan de Scheldestraat terecht. Daar zijn zo’n tien fitnesstoestellen naast het voetbalveldje geplaatst. “Het was echt een wens van de jongeren uit de buurt om fitnesstoestellen in de wijk te hebben”, legt wethouder Arjen van Drunen uit.

In sommige wijken weten de buurtbewoners de gemeente Breda maar al te goed te vinden. Maar in andere wijken komt er weinig energie uit de wijk op het stadskantoor terecht. Haagpoort is één van de wijken, legt wethouder Arjen van Drunen uit. “We zien dat het in sommige wijken van Breda als gemeente lastig is om buurtbewoners écht te betrekken bij de plannen voor de wijk. Dat merkten we ook in Haagpoort. Maar afgelopen jaar kwam daar verandering in. De realisatie van de Blind Wall voor Hein van Poppel bracht de wijk tot leven.”

Hein van Poppel

Aan de Scheldestraat werd in 2021 een Blind Wall gemaakte ter ere van Hein van Poppel. Hein zette zich niet alleen in voor NAC, maar ook voor de wijk Westeind. Omstreeks 1983 realiseerde hij met hulp van vrienden, familie en andere buurtbewoners een trapveldje naast het buurthuis. Hier werden jarenlang voetbaltoernooien georganiseerd. “Mensen in de wijk waren echt enthousiast over de Blind Wall en heel betrokken bij de realisatie ervan. Die energie zag ik ook toen ik als wethouder de muurschildering mocht onthullen. Daar hebben we gebruik van gemaakt. Tijdens die onthulling hebben we aanwezigen kaartjes gegeven waarop ze aan konden geven wat ze anders willen zien in hun wijk. Uit die kaartjes kwam de wens voor fitnesstoestellen sterk naar voren.”

Fitnesstoestellen

De door jongeren zo sterk gewenste fitnesstoestellen werden maandag door de wethouder gepresenteerd. Het gaat om fitnesstoestellen van Open Sports. Hoewel het maandag vooral kinderen waren die zich erop uitleefden, zijn de toestellen echt bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen. De plaatsing van de toestellen is een pilot. Ze blijven twee maanden aan de Scheldestraat staan. Als er veel gebruik van wordt gemaakt, gaat er gezocht worden naar een permanente mogelijkheid om fitnestoestellen een plek te geven in de wijk.

Wethouder Van Drunen benadrukt dat de toestellen een eerste stap zijn. “We laten als gemeente zien dat we echt willen samenwerken met de buurtbewoners. De toestellen zijn een concreet voorbeeld daarvan. Maar daarmee is het werk in Haagpoort zeker nog niet klaar. Zo zijn er ook uitgebreide gesprekken gaande over wat we met het veldje tussen het voetbalveld en de Oranjeboomstraat moeten. Zo werken we samen met de bewoners aan een mooiere wijk.”