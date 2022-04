Burgemeester Depla: ‘Breda blijft zoeken naar nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen’

BREDA - In Breda zijn momenteel twee semipermanente opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen, namelijk in de Koepel en in het Weideveld in Bavel. Maar de verwachting is dat de vluchtelingenstroom in een versnelling gaat komen. Extra opvanglocaties zijn dus nodig.

In een brief aan de gemeenteraad heeft burgemeester Paul Depla toelichting gegeven op de ontwikkeling van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Momenteel zijn er met Weideveld en de Koepel twee semipermanente opvanglocaties. Die zijn nog niet vol. Zo zijn in de koepel op 20 maart de eerste vluchtelingen aangekomen, en inmiddels loopt de opvanglocatie langzaam vol met iedere dag tientallen nieuwe vluchtelingen.

Maar de toestroom van vluchtelingen zal nog niet stoppen. “De verwachting is ook dat de stroom vluchtelingen in een versnelling gaat komen en de semipermanente locaties vol zullen lopen”, laat Depla weten. Er wordt daarom gezocht naar extra opvanglocaties. “De komende tijd is de zoektocht met name gericht op het vinden van extra semipermanente opvanglocaties in de stad. Momenteel worden hiervoor locaties en gebouwen in de stad geïnventariseerd.”

Koepel

De opvang van de eerste vluchtelingen in de Koepel verloopt momenteel goed. “De eerste bewoners geven aan zeer blij te zijn met het dak boven hun hoofd en de ontvangst in Breda. Er is een dorp op de binnenplaats van De Koepel gerealiseerd voor eten/drinken, ontmoetingen en recreatie. Ook is er ruimte om te sporten en onderwijs te volgen en er is een buitenplaats voor kinderen. Sinds afgelopen weken zijn Zorg voor Elkaar Breda en Vluchtelingenwerk ook aanwezig in de Koepel om begeleiding te beiden aan de bewoners.”

Niet alle vluchtelingen verblijven in een opvanglocatie. Er zijn ook vluchtelingen die bij mensen thuis verblijven. “We vragen Oekraïners om zich bij de gemeente in te schrijven. Dat geldt dus ook voor Oekraïners die bij mensen thuis verblijven. Zo houden we zicht op de aantallen en de kosten voor onder meer gezondheid en onderwijs. Bovendien houden we hiermee de mogelijkheid open om deze vluchtelingen op te vangen op een opvanglocatie als het bij mensen thuis niet meer gaat.” De vluchtelingen krijgen leefgeld vanuit de gemeente waar ze geregistreerd zijn. Dat bedraagt ongeveer 60 euro per persoon per week, voor zowel volwassenen als kinderen. Vluchtelingen in een particuliere opvang, zoals bij een gastgezin, krijgen een extra toelage om bij te dragen aan het huishouden.