Na meerdere afgelaste edities gaat Breda in juni dan tóch nog klûnen

BREDA - De Bredase Klûntocht heeft al lange tijd niet plaats kunnen vinden. Zowel geplande edities in oktober en februari moesten worden afgelast. Maar opgeven doet de organisatie niet. Op 19 juni vindt de Bredase Klûntocht weer plaats.

Normaal gesproken vindt de Bredase Klûntocht in de winter plaats. Maar dat was afgelopen winter door de coronamaatregelen nog niet mogelijk. De geplande editie in oktober moest geannuleerd worden. En ook de nieuwe datum, zes februari, kwam te vroeg. Het organiseren van een feest zoals het Klûnen was toen nog niet mogelijk.

De organisatie gaf bij het afgelasten van de editie van zes februari al aan dat ze niet wilden wachten tot de winter met een klûntocht. Net zoals bijvoorbeeld de optocht van Prinsenbeek werd het klûnen verplaats naar juni. Vandaag maakt de Klûntocht bekend dat het feest op 19 juni gaat plaatsvinden. “Knip korte mouwen in je skipak, koop een Friese zonnebril. Deze unieke editie wil je niet missen.” Kaartverkoop is zondag 12 juni vanaf 13.11 uur in diverse Bredase horeca

Kroegentocht

Dat de Bredase Klûntocht al een aantal keer verzet is, wil niet zeggen dat Bredanaars niet meer zijn gaan klûnen. In oktober grepen cafés hun kans en organiseerden zij op de dag van de geannuleerde Klûntocht een alternatieve kroegentocht. Veel Bredanaars maakten van die gelegenheid gebruik om zich tóch uit te dossen en te gaan klûnen in de binnenstad.