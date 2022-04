Documentaire geeft een persoonlijk inkijkje in Rino van dagbesteding Ariba: ‘Ik heb nooit iets fout gedaan’

BAVEL - ‘De Wilde Weldoener’. Dat is de naam van de korte documentaire die BNNVARA heeft gemaakt over Rino Driessen van dagbesteding Ariba in Bavel. En wie die documentaire kijkt, begrijpt goed waar die titel vandaan komt. De korte film geeft een persoonlijk inkijkje in het leven van Rino en zijn strijd tegen de gemeente Breda om Ariba te behouden.

Als de Bavelse Rino Driessen wakker wordt, dan is dat niet door een wekker. De oprichter van dagbesteding Ariba heeft geen wekker, en draagt ook nooit een horloge. En van moderne technologie zoals het internet is hij ook geen fan. “Een computer is voor mij zoals varkensvlees voor een moslim”, legt hij uit in de eerste minuten van de documentaire die BNNVARA samen met D2D Media over hem maakte.

Maar als uit de documentaire één ding duidelijk wordt, dan is het dat Rino Driessen het hart op de juiste plek heeft. Met zijn dagbesteding zet hij zich in voor jongeren met een beperking. Zij helpen bij de verzorging van de dieren, maar brengen samen ook tijd door met bijvoorbeeld darten of door muziek te maken. “Ik ben niet hun baas, ik ben hun vriend”, legt Rino uit. “Ze kunnen mij vertrouwen. Ik help ze om zich te ontwikkelen tot echte mannen.” En dat beamen de jongens ook zelf. “Hier kan alles gezegd geworden als er een probleem is, en Rino kan altijd helpen. Je kan hem ook altijd bellen als er iets is. Ieder moment van de dag. Dat heb je helemaal nergens.”

Juridische strijd

Al sinds 2018 is er een strijd gaande tussen de gemeente Breda en Rino. Hoewel oud-wethouder Bob Bergkamp beloofde dat hij nog jaren op zijn plek zou mogen blijven, werd in 2018 bekend dat de gemeente andere plannen had voor het perceel. Eigenlijk zou Rino in april 2021 moeten vertrekken. Maar dat liet Rino niet zomaar gebeuren. De zaak belandde bij de rechter. In de documentaire wordt Rino gevolgd tijdens onder andere zijn protest in het Stadskantoor, en bij zijn betoog in de rechtbank. “Ik vecht ervoor dat ik hier kan blijven. Ik zit niemand in de weg, ik doe niks fout.”

De documentaire eindigt met het moment dat Rino eind 2021 te horen krijgt dat hij nog minimaal tot mei 2022 mag blijven zitten. En dat wordt gevierd. Maar wat er na mei 2022 gaat gebeuren bij de dagbesteding in Bavel? Dat blijft nog steeds onduidelijk.

2Doc: De Wilde Weldoener’ is op 5 april om 23:20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.