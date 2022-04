De ‘borstenbus’ is verleden tijd met de opening van onderzoekcentrum in Breda

BREDA - Bevolkingsonderzoek Nederland heeft aan de Bijster een nieuw opleidings- en onderzoekscentrum geopend. Op deze nieuwe locatie gaat Bevolkingsonderzoek Nederland aan de slag om nieuwe collega’s op te leiden en worden vrouwen uit Breda voortaan uitgenodigd voor het borstkankeronderzoek.

Vrouwen van 50 tot 75 jaar worden iedere twee jaar opgeroepen voor het borstkankeronderzoek. Dat bevolkingsonderzoek vond altijd plaats in een bus, die in de volksmond dan ook de ‘borstenbus’ werd genoemd. Maar dat is vanaf deze week verleden tijd. Maandag 4 april opende Bevolkingsonderzoek Nederland aan de Bijster 10 in Breda een gloednieuw opleidings- en onderzoekscentrum in Breda. Op deze nieuwe locatie gaat Bevolkingsonderzoek Nederland aan de slag om nieuwe collega’s op te leiden en worden vrouwen uit Breda, en omliggende gemeenten zoals Etten-Leur voortaan uitgenodigd voor het borstkankeronderzoek.

Het opleidings- en onderzoekscentrum is niet alleen per auto goed bereikbaar, maar ook met het openbaar vervoer. Daarnaast biedt Bevolkingsonderzoek Nederland in dit onderzoeks- en opleidingscentrum: ruime wachtkamers, drie onderzoeksruimtes, meer comfort en service aan cliënten. “Mevrouw van der Zanden was op 4 april de eerste cliënt die in het nieuwe onderzoekscentrum langskwam voor het borstkankeronderzoek. Nadat ze een mooi boeket in ontvangst had genomen zei ze: “De locatie is echt heel goed bereikbaar, ook voor vrouwen die met het ov komen. Ik vind zo’n vast onderzoekscentrum toch echt veel comfortabeler dan de bus. Daar stond je soms buiten te wachten en hier zit je in een mooie wachtruimte.”

Opleiding

Er is een flink tekort aan medewerkers in de zorg, een probleem dat ook bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker speelt. Daarom gaat Bevolkingsonderzoek Nederland de komende jaren veel nieuwe medewerkers opleiden voor de borstkankerscreening in Breda. Zo wordt het personeelstekort verminderd en ervoor gezorgd dat vrouwen in de toekomst weer elke 2 jaar opgeroepen worden voor het borstkankeronderzoek.

Vroege ontdekking van borstkanker

Aan het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar meedoen. Alle vrouwen in deze leeftijdscategorie ontvangen gemiddeld eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Nederland. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten. Vrouwen beslissen zelf of zij aan het bevolkingsonderzoek meedoen. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis.