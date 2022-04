Belcrum Beach maakt zich klaar voor het nieuwe strandseizoen

BREDA -Echt zomer is het nog niet, maar vanaf vrijdag kunnen we wel weer naar het strand. Belcrum Beach opent dan het nieuwe strandseizoen.

Hopend op beter weer maakt Belcrum Beach zich op voor het nieuwe strandseizoen. Vanaf 15 april is het strand weer officieel geopend om te relaxen, zandkastelen te bouwen en te genieten van diverse muziek.

Coronavrij

De coronamaatregelen zijn van de baan en dat zorgt voor mogelijkheden bij de organisatie. Ze willen dan hun activiteiten weer oppakken. “Iedere vrijdag zorgen voornamelijk lokale Dj’s voor muziek in diverse stijlen, iedere zondagmiddag hebben we een (lokale) band en DJ staan,” aldus voorzitter Frank Zijlmans. Vanaf mei zal er steeds meer te doen zijn op het stadsstrandje. Zo zijn er dan op de woensdagmiddag verschillende activiteiten voor de jonge bezoekers en er is een nieuw concept voor op de zaterdag. “Vanaf 14 mei hebben we in samenwerking met KAIROS een nieuw concept: ‘Zandloper’. Het strand wordt dan extra aangekleed en je kunt genieten van Dj’s die een variëteit aan stijlen zullen draaien: lounge, disco, wereld, afro, deephouse.”

Winterstop

Het strand was van de winter gesloten maar de organisatie heeft niet stilgezeten. Zo is er aan de voorkant van het strand een nieuw terras aangelegd. Nu kunnen bezoekers aan het water van de ondergaande zon genieten.

Het nieuwe drankjes op het menu, een splinternieuw terras en nieuwe activiteiten op de planning kijkt de voorzitter uit naar het strandseizoen. “We zullen jullie dit seizoen weer met open armen ontvangen.”

Openingstijden en het programma van Belcrum Beach zijn op de website te vinden.