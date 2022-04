Veel animo voor 20e editie Xquisit G-dag in Rat Verlegh Stadion

BREDA - Maar liefst 24 G-teams uit West-Brabant gaan woensdag 13 april tijdens de 20e editie van de Xquisit G-dag de strijd met elkaar aan. In het Rat Verlegh Station vindt na twee jaar eindelijk weer een editie plaats. “Het enthousiasme is ontzettend groot; het deelnemersveld was binnen een week weer volledig gevuld.”

Traditiegetrouw krijgt ieder G-team een selectiespeler van NAC aangewezen als coach, waarna zij in een ‘4 tegen 4’-toernooi de strijd aangaan. De finale zal dit jaar wederom gefloten worden door niemand minder dan de hoofdtrainer van NAC, Edwin de Graaf.



De G-dag wordt mede mogelijk gemaakt door Xquisit. Xquisit is sinds begin 2022 als hoofdsponsor en organisator aan de Xquisit G-dag verbonden.