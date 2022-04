Het hoogste punt is bereikt bij de bouw van de nieuwe opvang voor dak- en thuislozen

BREDA - Het is een mijlpaal voor de bouw van de nieuwe opvang voor dak- en thuislozen in Breda: Het hoogste punt is bereikt. Om dat te vieren hadden directeur/bestuurder SMO Breda Judith Kuypers, wethouder Arjen van Drunen en directeur Kok Bouwgroep BV Bart Kok dinsdag de eer om de vlaggen te hijsen.

Het voormalige pand van de doorstroomvoorziening (DSV) was hard toe aan vernieuwing. Het gebouw, dat voorheen bekend stond als dag- en nachtopvang ‘t IJ, was verouderd en de technische staat matig. Ook de inrichting sloot niet meer aan bij de wijze waarop dak- en thuislozen het beste ondersteund kunnen worden. Daarom wordt er gebouwd aan een nieuwe doorstroomvoorziening aan de Slingerweg. In augustus 2021 ging de eerste paal in de grond. En dinsdag 5 april kon het bereiken van het hoogste punt van de bouw gevierd worden. Directeur/bestuurder SMO Breda Judith Kuypers, wethouder Arjen van Drunen en directeur Kok Bouwgroep BV Bart Kok hadden de eer om de vlaggen te hijsen.

Net als in de oude situatie is er in de reguliere opvang ruimte voor 40 mensen en zijn voor de winteropvang 20 plekken beschikbaar. In het ontwerpproces zijn de medewerkers van de DSV intensief betrokken. Ook de cliëntenraad heeft meegedacht over het ontwerp.

Halverwege 2022 is het nieuwe pand klaar voor gebruik. In de toekomst zijn er in de opvang voor dak- en thuislozen geen stapelbedden in een slaapzaal meer, maar kamers voor 1 of 2 personen. Hierdoor is er meer rust en ruimte voor iedereen waardoor mensen beter op kracht kunnen komen en sneller stappen kunnen zetten naar herstel.