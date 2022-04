Er is overlast rond het station en in het park, maar het gebrek aan meldingen is een probleem

BREDA - Het gebeurt regelmatig dat inwoners of bezoekers van Breda overlast ervaren in het stationsgebied of in het park Valkenberg. Daarom staat er donderdag een keet in het park waar mensen hun ervaringen rondom overlast kunnen melden bij BOA’s, wijkbeheer en de politie. De keet zal vaker in het park komen te staan. Door de overlast beter in kaart te brengen, wil de gemeente de problemen beter kunnen aanpakken.

In 2003 is het convenant Valkenberg-Station gesloten om de veiligheid en leefbaarheid in het zogenaamde ‘VAST-gebied’ (Het stationsgebied en het Valkenberg) te monitoren en te verbeteren. Sindsdien werken partners zoals de gemeente, handhaving, politie maar ook SMO Breda, Arriva en Pro Rail samen om de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Maar in die overleggen stuiten de organisaties op een probleem. De geregistreerde cijfers van overlast bij politie en de gemeente komen namelijk niet overeen met de ervaringen van de mensen die in het gebied werken. En dat kan komen doordat mensen hun ervaringen met overlast niet melden. Om een beter beeld te krijgen van de overlast staat er daarom donderdag een keet in het park. Want alleen met voldoende meldingen krijgen de partners een goed beeld van de overlast, en kan er naar een passende oplossing worden gezocht.

“Het Valkenbergpark en het stationsgebied zijn een visitekaartje van de stad”, stelt burgemeester Depla. “Ze worden ook druk bezocht. Dat is goed nieuws. Bij dit soort plekken in een grote stad zie je echter wel vaker overlast ontstaan door daklozen, drugsdealers, luide muziek etc. Dat is bij zo’n drukke plek nooit geheel te voorkomen. Tegelijkertijd moeten mensen, bezoekers en ondernemers zich veilig voelen. En dat zien we ook als onze taak. “Daar heeft de gemeente wel de hulp van de bewoners en bezoekers bij nodig. “Zij zijn onze oren en ogen in de stad. Men helpt ons door melding te maken van zaken die niet pluis zijn. En dat is waar het gesprek in de keet ook over zal gaan.”

Komst van de keet

Om de meldingsbereidheid te verhogen wordt er met ingang van deze week periodiek een keet geplaatst in het Valkenberg. De eerste keer is donderdag 7 april 2022 van 16.00 tot 20.00 uur. In de keet zijn onder andere de (wijk)boa’s, een wijkbeheerder, een strategisch beleidsadviseur en een stadsmarinier aanwezig om vragen aan te stellen, een melding bij te maken van overlast of om informatie krijgen over het maken van een melding. De keet zal eens per 6 weken in de periode tot en met september een dagdeel in het VAST-gebied staan op een duidelijk zichtbare locatie. De volgende data en tijdstippen zullen gecommuniceerd worden via social media, waaronder de Instagram-pagina van Handhaving Breda (@handhaving_breda).

Doelstellingen

Met de komst van de keet wil de gemeente kennis en informatie delen over de aanpak binnen het VAST-gebied. “Hierbij verzamelen we signalen vanuit omwonenden, ondernemers van en bezoekers aan de stad. We leggen hen uit waar ze welke overlast kunnen melden en proberen daarmee de meldingsbereidheid te verhogen. Op die manier willen we het gevoel van veiligheid binnen het VAST-gebied verhogen, een realistisch beeld krijgen van wat speelt binnen het gebied en met de partners verdere acties opzetten.”

Bredanaars zijn welkom om de keet te bezoeken voor meer informatie over de aanpak in het gebied en om signalen te delen of meldingen te maken met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid.