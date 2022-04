NAC wint in eigen huis van VVV, Bannis de grote man

BREDA - NAC nam het gisteren in eigen stadion op tegen VVV-Venlo. De Bredanaars wisten het duel winnend af te sluiten, 3-1. Hiermee bleven de drie punten in Breda. Onze fotograaf Peter Visser was aanwezig en wist weer veel mooie plaatjes te schieten. Bekijk ze hier!

NAC nam het gisteren in eigen stadion op tegen VVV-Venlo. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam in de veertiende minuut van de wedstrijd. Een aanval over de rechterflank kende als eindstation Ody Velanas. Hij trof echter de paal.

Een minuut later was het alsnog raak. Uit een hoekschop van Welat - die werd verlengd door een Venlose verdediger - kon Danny Bakker inkoppen. In minuut 23 verdubbelde Naoufal Bannis de voorsprong voor de Bredase formatie. Hierdoor gingen de Bredanaars met een comfortabele voorsprong rusten.



Tweede helft



In het begin van de tweede helft had VVV-Venlo meer te vertellen. Nick Olij moest hierdoor enkele malen optreden, maar zorgde ervoor dat zijn doel schoon bleef. In minuut 79 maakte Bannis vervolgens ook de 3-0 voor NAC. Hiermee leek het duel wel gespeeld. Twee minuten laten kwam VVV nog wel tot 3-1, maar daar bleef het vervolgens bij. De drie punten bleven in Breda.