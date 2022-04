Flitspalen Westerparklaan gaan maandag aan, boete voor wie te snel of door rood rijdt

BREDA - Automobilisten opgelet! Wie met de auto of motor te hard of door rood rijdt op de Westerparklaan in Breda heeft vanaf morgen een boete te pakken. Twee nieuwe flitspalen op de kruising met de Heilaarparklaan gaan dan namelijk in gebruik. De gemeente Breda, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan aanpassen en dat de verkeersveiligheid in Breda verbetert.

Op de Westerparklaan in Breda gebeuren relatief veel (ernstige) ongevallen doordat bestuurders te hard of door rood rijden. Op de kruising met de snelfietsroute Breda - Etten-Leur staan verkeerslichten, maar het rode licht wordt hier regelmatig genegeerd. Ook wordt de maximum snelheid van 50km/uur vaak overschreden. Door de hoge verkeersintensiteit en de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers vormt te hard rijden en doorrood rijden een enorm risico voor de verkeersveiligheid. Maatregelen van de gemeente en politie om de Westerparklaan veiliger te maken hebben tot nu toe onvoldoende effect. Vorig jaar september gebeurde er wederom een dodelijk ongeval op de kruising.



Het Openbaar Ministerie heeft daarom besloten tweeflitspalen te plaatsen op de kruising. Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. In de afgelopen periode zijn de flitspalen getest. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met flitspalen langer noodzakelijk is.