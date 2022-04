Van snelheidsspel tot een quiz: Nieuwe app en rode paaltjes brengen Bredanaars in beweging

BREDA - Oplettende Bredanaars hebben de zwart met rode paaltjes al een tijdje kunnen spotten langs de Chassésingel. Maar sinds deze week zijn ze ook echt te gebruiken, want de app SmartMove is nu beschikbaar. Met quizzes, puzzels en hardloopspellen worden Bredanaars via de app gestimuleerd om in beweging te komen.

‘Smartstones’. Dat is de officiele naam van de kleine, rood met zwarte paaltjes die sinds vorig jaar langs de Chassésingel staan. De SmartStones hebben het formaat van een kleine pilaar en samen vormen zij een innovatieve, interactieve sport- en wandelroute. Bredanaars kunnen daar gebruik van maken via de app SmartMove. En die is sinds woensdag te downloaden in de appstore en playstore.

Spellen

Giovanni Koolhoven van ontwikkelaar Embedded Fitness legt enthousiast uit hoe de paaltjes werken. “Dat begint met het downloaden van de app. Als je die hebt gedownload en opent, krijg je een kaart te zien van Breda waarop alle paaltjes staan aangegeven.” Vervolgens kun je één van de gebieden uitkiezen. Dat kan bijvoorbeeld de Chassésingel zijn met zeven paaltjes, maar ook enkel de drie paaltjes op het Nonnenveld. Bij die gebieden horen diverse spellen. Eén van die spellen is een puzzel. Door naar een paaltje te lopen, krijg je een puzzelstukje. En aan het einde van de route heb je alle stukjes om de hele puzzel te leggen. Ook is er een quiz voor zowel volwassenen en kinderen. Bij ieder paaltje krijg je een vraag over een thema naar keuze.

De puzzels en quizzes zijn vooral voor wandelaars bedoeld. Maar er is ook een hardloopspel voor de fanatieke sporter. “Je kunt dan in de app bij het eerste paaltje aangeven met welke snelheid je langs alle paaltjes wil rennen. Wanneer je langs de paaltjes rent, kleuren ze rood of groen. Zo krijg je tijdens het hardlopen een helder beeld van of je je doelen aan het behalen bent”, legt Giovanni uit. Omdat er pas tien paaltjes zijn, is het spel momenteel vooral een goede oefening voor sprinters. Maar als de evaluatie van SmartMove positief is, wordt er mogelijk een route van ruim 5 kilometer langs de Singels aangelegd.

Tekst gaat verder onder de foto.



Bijschrift - Wethouder Daan Quaars en Giovanni Koolhoven van Embedded Fitness

Wethouder Daan Quaars van digitalisering en sport is enthousiast dat Breda de eerste stad is in Nederland waar SmartMove beschikbaar is. “Het is super mooi om op deze manier digitalisering en bewegen te combineren. Waar ik bovendien enthousiast over ben, is dat dit voor alle Bredanaars is. Dus zowel voor fanatieke sporters, als voor bijvoorbeeld kinderen en ouderen. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe we SmartMove in de praktijk gaan gebruiken en ervaren. Dus mijn oproep aan alle Bredanaars is: Download de app en laat weten wat je ervan vindt. Wie weet breiden we de route uit naar 5,5 km!”

Feedback

De gemeente plaatste de paaltjes in oktober 2021. Met studenten van Fontys zijn de paaltjes uitgebreid getest en is hard gewerkt om de paaltjes goed werkend te krijgen. Dit jaar monitoren studenten van Avans het gebruik van de app. Is de feedback positief, dan wordt de route mogelijk uitgebreid naar 5,5 km. De route gaat dan langs de binnenkant van de singels, langs verschillende parken en beweegplekken zoals het Chassépark, het Valkenberg en het straks ook het nieuwe Seeligpark.

Het innovatieve idee van de interactieve looproute komt uit een brainstorm met vertegenwoordiging vanuit o.a. Breda Actief, Sprint en de Bredase Singelloop. De gemeente stimuleert hiermee een gezonde leefstijl en buiten sporten.