Breda zoekt een naam voor het nieuwe sportcentrum en start een prijsvraag

BREDA - Breda krijgt een nieuw multifunctioneel sportcentrum aan de Terheijdenseweg. Vanaf augustus 2023 biedt het Talentencentrum ruimte aan talentenprogramma’s, individuele sporttalenten, de opleiding Sport en Bewegen van Curio, breedtesportverenigingen en andere (sport)organisaties. Daarnaast heeft het Talentencentrum een functie als ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor sportprofessionals. Om een passende naam te vinden voor het complex, is de gemeente een prijsvraag gestart.



In het Talentencentrum komt onder andere een grote sporthal met 450 zitplaatsen, een indoor atletiekaccommodatie, een krachthonk, werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en een horecagelegenheid. De ruimte om het Talentencentrum heen krijgt een groene en sportieve invulling, zodat Bredanaars ook buiten volop kunnen sporten en bewegen.



Eén ding ontbreekt nog: Een goede naam voor het gebouw. En daarom is de gemeente Breda een prijsvraag gestart. “Een naam die past bij de bruisende plek die het gaat worden! Want het nieuwe sportcentrum is er niet alleen voor talenten of topsporters. Kinderen, jongeren, ouderen, wijkbewoners... Iedereen kan straks in het nieuwe centrum terecht.

Weet jij welke naam daarbij past? Doe mee en stuur jouw idee in voor de nieuwe naam van het Talentencentrum in Breda.”

Bredanaars kunnen hun idee insturen tot en met 1 juni 2022 naar het mailadres talentencentrum@breda.nl. Deelnemers moeten daarbij ook aangeven waarom ze deze naam geschikt vinden. De winnende naam komt groot op het nieuwe gebouw te staan en de winnaar krijgt een uitnodiging om de nieuwe naam te onthullen.

De jury bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de betrokken partijen zoals Curio en de gemeente Breda. Zij kiezen uit alle inzendingen de nieuwe naam voor het Talentencentrum. De winnaar krijgt een ‘sportieve prijs’, laat de gemeente weten.