Nieuw waterstoftankstation geopend op het Minervum: ‘Goedkoper en beter voor milieu’

BREDA - Wethouder Daan Quaars opende gisteren een nieuw waterstoftankstation op het Minervum in Breda. Het station is onderdeel van het Interreg project ‘Waterstofregio 2.0’, dat wordt gecoördineerd door kennis- en samenwerkingsplatform WaterstofNet. De twee ‘waterstofvuilniswagens’ van de gemeente zullen ook bij dit station gaan tanken.

Het waterstoftankstation op het Minervum werd woensdag officieel geopend. Het complete multi-fuel tankstation is gerealiseerd in samenwerking met Berkman en Tigchelaar van MobilityHUB Breda. Naast waterstof tanken, kunnen automobilisten ook hun auto snelladen bij het station.

Het tankstation levert waterstof met zowel een vuldruk van 700 als 350 bar. Hierdoor kunnen zowel auto’s, als vrachtwagens tanken bij dit station. De twee vuilniswagens op waterstof van de gemeente Breda zullen ook bij dit station gaan tanken. Eén van deze wagens is al operationeel, de andere wordt binnenkort in gebruik genomen. “We willen onze vuilniswagens duurzamer maken. Maar er zijn nog maar heel weinig waterstoftankstations voor vrachtwagens in Nederland”, aldus wethouder Daan Quaars. “Dus gaaf dat Breda nu een vast waterstoftankstation heeft! En iedereen kan er terecht. Zo kunnen we onze vuilniswagens een keer vol tanken met waterstof en maar liefst twee dagen laten rondrijden. Dat is goedkoper en beter voor het milieu.”



Foto: Ruud Smolders

Het waterstoftankstation wordt medegefinancierd door Europa (Interreg Vlaanderen-Nederland) en er is een DKTI-subsidie toegekend. Dit is een subsidieregeling voor duurzame projecten van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).