Het succes van de tuinplantenkringloop: ‘Iedereen mag gratis planten halen of brengen’

BREDA - Breda heeft sinds twee weken een tuinplantenkringloop. Bij de Teruggave aan de Gasthuisvelden kunnen Bredanaars gratis planten brengen en halen. Angeline Grosfeld is één van de vrijwilligers die de kringloop mogelijk maken.

“Het idee is heel simpel”, legt Angeline uit. “Iedereen mag hier zijn planten komen brengen, en ook weer planten mee naar huis nemen. Er zijn geen regels over dat je perse planten moet brengen wanneer je iets komt halen. De één brengt een doos vol planten, en de ander neemt alleen wat mee.” Vorig weekend werd de kringloop officieel geopend. Sindsdien is hij elke zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur en woensdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur te bezoeken. De aanwezige vrijwilligers zorgen ervoor dat alle planten er netjes bijstaan, en kunnen de bezoekers meer vertellen. “Wij kunnen bijvoorbeeld meer vertellen over waar je een bepaalde plant moet zetten, of hoe je ervoor moet zorgen.”

De tuinplantenkringloop krijgt steun van zowel de gemeente Breda als van verschillende bedrijven en kwekers. “Zo hebben we van de gemeente Breda heel veel potten gekregen. Dat zijn plastic potten die van het milieustation komen, en eigenlijk dus de container in zouden gaan. Met die potten zijn we super blij mee, want dan kunnen we alle gedoneerde planten netjes in een pot zetten voor de volgende eigenaar.” Ook benaderde Angeline alle bedrijven en kwekers uit de omgeving om mee te doen. “Veel verschillende kwekers en tuinwinkels hebben aangegeven ons te gaan steunen door planten te doneren. Zo krijgen we binnenkort 100 lavendelplanten die niet meer verkocht kunnen worden, maar waar wij mensen heel blij mee kunnen maken!”

Momenteel heeft de tuinplantenkringloop die donaties ook echt nog wel nodig. Want er wordt momenteel meer meegenomen, dan dat er gedoneerd wordt. “Mensen moeten er ook nog even kennis mee maken. Het is nou eenmaal heel gemakkelijk om een plant uit de tuin gewoon in de container te gooien. We hopen dat we op den duur steeds meer planten gedoneerd krijgen!”

Tekst gaat verder onder de foto.





Bezoekers

Kawther en Jacqueline twee van de bezoekers van de nieuwe tuinplantenkringloop. Samen laden zij een winkelwagen vol planten. “Ik ben vorig jaar verhuisd naar Tuinzigt. Maar in mijn tuin stonden echt amper planten. Dat vond ik jammer. Vorig jaar heb ik wel bloemen gezet, maar die bloeiden maar één jaar. Bij deze tuinplantenkringloop wil ik planten halen waar ik veel langer van kan genieten”, legt Kawther uit.

Jacqueline neemt die middag geen planten mee. Zij probeert vooral zoveel mogelijk planten te doneren. “Ik heb altijd al een hekel gehad aan het weggooien van planten. Dat moet je gewoon niet doen. Maar er zijn veel soorten die ieder jaar weer groter worden. Die zijn ideaal om met anderen te delen. Ik zorg dan dat ik de planten die ik niet meer nodig heb aan vrienden geef of met anderen deel via de Nextdoor app. En nu breng ik ze hier naar de kringloop. Ik vind het echt ideaal.” Niet alleen is de kringloop goed voor het milieu, het is ook goed voor de portemonnee. Kawther wijst één van de planten in haar wagentje aan. “Zoiets kost in een winkel al snel 10 euro.”

Ook vrijwilliger Angeline beaamt dat voor veel mensen ook het financiële aspect meespeelt bij een bezoek aan de kringloop. “Breda wil graag vergroenen. Maar planten zijn niet goedkoop. Het is dus niet gek dat er mensen zijn die het zich gewoon niet kunnen veroorloven om in een tuincentrum een winkelwagen vol te laden”, legt zij uit. “Dat is zonde, want het is juist zo goed als we allemaal meer bomen en planten in de tuin zetten. Met de tuinplantenkringloop maken we het voor iedereen mogelijk om te vergroenen, ook voor mensen die iets minder te besteden hebben.”